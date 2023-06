Degroof Petercam haalt ASMI van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het advies voor ASM International verlaagd van Kopen naar Houden, nadat het koersdoel van 390,00 euro werd bereikt. De koers van de Nederlandse toeleverancier van de halfgeleiderindustrie is dit jaar maar liefst met 69 procent gestegen, onder andere meeliftend op de beter dan verwachte outlook van Nvidia. De analistenconsensus van Bloomberg toont een gemiddeld koersdoel van 382,00 euro. Het hoogste koersdoel ligt overigens op 484,00 euro en de laagste op 270,00 euro. Nu het koersdoel van Degroof is bereikt, trok analist Michael Roeg zijn koopaanbeveling in. Over de toekomst van het bedrijf blijft Roeg positief, aangezien toonaangevende chipfabrikanten blijven innoveren en er steeds meer vraag zal ontstaan naar de producten van ASMI. Het aandeel ASMI noteerde maandag 1,5 procent lager op 391,65 euro. Bron: ABM Financial News

