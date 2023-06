AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. De AEX kende afgelopen week nog een volatiel handelsverloop, waarbij op maandag, dinsdag en woensdag terrein werd prijsgegeven, terwijl donderdag en vrijdag een herstelrally werd ingezet, met dank aan vooral een verhoging van het schuldenplafond in de VS en de vrijgave van een sterk Amerikaans banenrapport. Met een slot van 764,92 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis uiteindelijk 0,4 procent. Veel aandacht ging afgelopen week uit naar het akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Daarmee is een wanbetaling op de Amerikaanse staatsschuld ternauwernood voorkomen. En dat is volgens marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank zowel een opsteker voor de Amerikaanse economie als voor president Joe Biden. Ook het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid trok afgelopen vrijdag de aandacht. De werkgelegenheid groeide met maar liefst 339.000 banen, waar slechts 190.000 was voorzien. "Deze stijging past wel in het beeld", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdagmiddag tegen ABM Financial News. "De markten verwachten steeds een afkoeling, maar die komt er maar niet", en daardoor is het cijfer steeds beter dan vooraf gedacht. “Veel economische indicatoren wijzen op een naderende recessie, maar de veerkrachtige arbeidsmarkt en de aanhoudende sterke vraag van consumenten [in de VS] leiden steeds tot een uitstel van dit scenario”, aldus Mace McCain, chief investment officer bij Frost Investment Advisors. "We denken niet dat de economie in een recessie zal belanden, totdat de werkgelegenheid aanzienlijk verzwakt", voegde hij eraan toe. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdag na de vrijgave van het banenrapport de handelsweek af met een winst van anderhalf procent. De Dow Jones index klom zelfs meer dan twee procent. Azië en olie in de lift De Aziatische hoofdindices noteren vanochtend eensgezind hoger. Koploper is de beurs in Tokio, waar de Nikkei index met een winst van bijna twee procent zijn hoogste stand van het jaar aanscherpt. Uit cijfers van S&P Global kwam naar voren dat de Chinese dienstensector in mei een groeiversnelling liet zien, en dat gold ook voor de Japanse dienstensector. Later vandaag worden de inkoopmanagersindices voor de dienstensector in Europa en Amerika gepubliceerd. Zondag werd bekend dat Saoedi-Arabië een extra vrijwillige productievermindering van 1 miljoen vaten olie per dag zal doorvoeren, als onderdeel van een productiedeal die OPEC+ na uren van overleg in Wenen sloot. "De markt rekende niet op de Saoedische beslissing om de productie eenzijdig met 1 miljoen vaten per dag te verminderen", zei olie analist Bob McNally van Rapidan Energy . De Amerikaanse olie-future koerst vanochtend ongeveer anderhalf procent hoger. De afgelopen 12 maanden daalde de olieprijs van een piek rond de 120 dollar per vat naar een prijs van krap 73 dollar vanochtend. Afgelopen week noteerde de olie-future nog kortstondig rond de 67 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Aegon rondde zijn aandeleninkoopprogramma af. Tussen 10 februari 2023 en 2 juni 2023 kocht Aegon circa 46,8 miljoen gewone aandelen Aegon in tegen een gemiddelde prijs van iets meer dan 4,27 euro per aandeel. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Alfen van 105,00 naar 86,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Door een veranderende omzetmix voorziet Berenberg margedruk in de komende jaren. De zakenbank verlaagde ook de taxaties voor de vrije kasstroom. Na het aantreden van Peter van Mierlo als nieuwe CEO besloot B&S Group de samenstelling van het uitvoerende directieteam te wijzigen. Onder meer Chief operating officer Ken Lageveen werd toegevoegd aan het directieteam en aan het bestuur van de Nederlandse holding, om de uitvoerende capaciteiten te versterken. Slotstanden Wall Street De S&P 500 won vrijdag 1,5 procent op 4.282,37 punten, de Dow Jones index steeg 2,1 procent op 33.762,76 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 13.240,77 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.