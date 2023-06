B&S Group wijzigt samenstelling bestuur

(ABM FN-Dow Jones) Na het aantreden van Peter van Mierlo als nieuwe CEO heeft B&S Group besloten de samenstelling van het uitvoerende directieteam te wijzigen.

Chief operating officer Ken Lageveen werd toegevoegd aan het directieteam en aan het bestuur van de Nederlandse holding, om de uitvoerende capaciteiten te versterken.

Daarnaast zal de HR directeur deelnemen aan alle vergaderingen van het directieteam, om het belang van deze portefeuille te vergroten. De CEO is verantwoordelijk voor dit onderdeel van het bestuur. In goed overleg is verder besloten dat Niels Groen terugtreedt uit het directieteam per 4 juni. Hij blijft voorlopig als adviseur beschikbaar voor het bedrijf.

Het directieteam zal na de wijzigingen bestaan uit CEO Peter van Mierlo, Mark Faasse als CFO, Bas Schreuders voor juridische zaken en Ken Lageveen als COO.

Van Mierlo werd dit jaar benoemd, nadat CEO Tako de Haan en vicevoorzitter en grootaandeelhouder Willem Blijdorp in februari per direct hun functies neerlegden in het belang van het bedrijf. Hij was eerder CEO bij accountantskantoor PwC Nederland.

Conflict

Aanleiding voor het terugtreden van de vorige CEO was een onderzoek naar het bestuur van het bedrijf na een eerder conflict tussen eigenaren en bestuurder, dat ertoe leidde dat de aandeelhoudersvergadering de voorzitter van de Raad van Commissarissen Jan Arie van Barneveld in december vorig jaar werd ontslagen van zijn taken, waarbij ook medecommissaris Kitty Koelemeijer terugtrad. Het conflict hing samen met de beoogde overname van B&S Group door de meerderheidsaaandeelhouder Sarabel Invest, die was afgewezen door Van Barneveld.