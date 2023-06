Berenberg verlaagt koersdoel Alfen fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Alfen verlaagd van 105,00 naar 86,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De analisten van de zakenbank hebben hun waarderingsmodel bijgewerkt. Door een veranderende omzetmix voorziet Berenberg margedruk in de komende jaren. De zakenbank verlaagde ook de taxaties voor de vrije kasstroom. De analisten blijven van mening dat Alfen een gedifferentieerde blootstelling biedt aan belangrijke groeitrends in de energietransitie en ze behouden dan ook hun koopadvies, maar verlagen wel het koersdoel met 19 procent vanwege de lagere marges die zij verwachten. Het aandeel Alfen sloot vrijdag nagenoeg onveranderd op 66,80 euro. Bron: ABM Financial News

