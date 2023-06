Saoedi-Arabië verlaagt olieproductieniveau verder - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië zal een extra vrijwillige vermindering van 1 miljoen vaten olie per dag doorvoeren als onderdeel van een productiedeal die OPEC+ na uren van overleg in Wenen heeft gesloten. Dit meldde persbureau Bloomberg zondag. De Saoedische energieminister, prins Abdulaziz bin Salman, onthulde de vermindering in een verklaring en zorgde daarmee opnieuw voor een verrassing. De stap van Saoedi-Arabië is het belangrijkste onderdeel van de overeenkomst, die ook een akkoord bevat om de vrijwillige verlagingen te verlengen tot 2024. Voor 2024 werd afgesproken dat het niveau van de totale productie van ruwe olie voor de leden van OPEC+ wordt aangepast naar 40,46 miljoen vaten per dag. In april verraste OPEC+ de markten door een productieverlaging bekend te maken van 1,1 miljoen vaten per dag, die in juli zelfs wordt verhoogd naar 1,6 miljoen vaten per dag. In oktober vorig jaar verlaagden het kartel en zijn bondgenoten de productie al met 2 miljoen vaten. De markten twijfelden de afgelopen dagen of OPEC+ de productie zou handhaven of toch verlagen. De olieprijzen zijn de afgelopen maanden behoorlijk gedaald, uit vrees voor een naderende recessie. Ook zou het herstel in China niet snel genoeg gaan. WTI-olie daalde tot nog toe dit jaar ruim 10 procent en staat op jaarbasis zo'n 40 procent lager. De 23 leden tellende groep is goed voor meer dan de helft van de wereldwijde olieproductie. Bron: ABM Financial News

