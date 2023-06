'Moeilijke gesprekken OPEC+ over productieverlaging' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië zal nieuwe vrijwillige productieverlagingen toezeggen als onderdeel van een bredere OPEC+ productiebeperkende overeenkomst. Dit meldt persbureau Reuters zondag op basis van ingewijden, terwijl de bijeenkomst in Wenen nog aan de gang is en de gesprekken moeizaam verlopen. De groep stelde de start van de formele besprekingen met meer dan zes uur uit vanwege discussies tussen de leden over het basisniveau van de productie, op basis waarvan de productieverlagingen en quota's worden berekend, zeiden de bronnen. Twee afzonderlijke OPEC+ bronnen zeiden dat de groep het waarschijnlijk eens zou worden over een verlenging van het beleid voor 2023 en extra verlagingen in 2024 als er nieuwe productienormen voor de leden worden overeengekomen. Het is niet duidelijk wanneer de Saoedische productieverlagingen ingaan. Eerder op de dag meldde de Wall Street Journal op basis van ingewijden dat Saoedi-Arabië wil dat kleinere Afrikaanse producenten hun quota verlagen. Een productieverlaging van maximaal 1 miljoen vaten per dag ligt op tafel in Wenen. De 23 leden tellende groep is goed voor meer dan de helft van de wereldwijde olieproductie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.