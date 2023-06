Saoedi-Arabië en andere OPEC-leden steggelen over productiequota

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië en sommige andere leden van OPEC steggelen over hun productiequota in aanloop naar de belangrijke bijeenkomst van het kartel en zijn bondgenoten, verzameld in OPEC+, vandaag in Wenen. Dit meldde de Wall Street Journal zondag op basis van ingewijden.



Saoedi-Arabië wil dat kleinere Afrikaanse producenten hun quota verlagen, zeiden de bronnen. Tegelijkertijd is het koninkrijk in gesprek met de Verenigde Arabische Emiraten, een ander machtig lid van de groep, om het toe te staan meer te produceren, voegden de ingewijden eraan toe.



De Saudische olieminister Prins Abdulaziz bin Salman riep zaterdag enkele van de Afrikaanse afgevaardigden naar zijn hotelsuite in Wenen en vertelde hen dat hun productiequota binnen de groep zouden worden verlaagd, berichtte de Wall Street Journal. Overeenstemming werd echter niet bereikt.



Afrikaanse landen als Nigeria en Angola hebben vaak moeite gehad om zelfs maar hun huidige productiedoelstellingen te halen, om verschillende redenen, waaronder pandemische stilleggingen die moeilijk terug te draaien bleken en jaren van onderinvestering.



Vertegenwoordigers van de energieministeries van Saoedi-Arabië, de V.A.E., Nigeria, Angola, Equatoriaal-Guinea, Gabon en de Republiek Congo reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar, aldus de krant.



Een productieverlaging van maximaal 1 miljoen vaten per dag ligt zondag op tafel in Wenen. De 23 leden tellende groep is goed voor meer dan de helft van de wereldwijde olieproductie. De afgevaardigden zeiden dat een productieverlaging naar verwachting de prijzen van ruwe olie zal opdrijven, te midden van de zorgen dat een vertragende wereldeconomie de vraag naar energie zal afremmen. Toch willen de meeste leden hun toegewezen productiequota niet opgeven omdat dat hun totale inkomsten beïnvloedt.



Als de productieverlaging van zondag wordt goedgekeurd, is dat de derde productieverlaging door leden van OPEC+ sinds oktober, toen ze de productie met 2 miljoen vaten per dag verlaagden. In april verlaagden enkele van de grootste leden van de groep, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, de productie met nog eens 1,6 miljoen vaten per dag.

Bron: ABM Financial News