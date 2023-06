Saoedi-Arabië verlaagt olieproductie in juli

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië zal de olieproductie van OPEC+ vrijwillig verlagen met nog eens 1 miljoen vaten per dag in juli. Dat heeft de grootste olieproducent zondag verklaard na een vergadering waarin het oliekartel besloot om de bestaande productiedoelen langer te handhaven.

De Saoedische olieminister prins Abdulaziz bin Salman beschreef de vrijwillige productieverlaging als een "Saoedische lolly" om tot gezamenlijk akkoord te komen en zei dat deze zo nodig kan worden verlengd.

De vergadering in Wenen verliep moeizaam. Met name Afrikaanse landen verzetten zich tegen verdere productieverlagingen, alvorens akkoord te gaan met het doorrollen van de afgesproken beperkingen tot eind volgend jaar, volgens nieuwsberichten.

In oktober besloot OPEC+, bestaande uit de organisatie van olie-exporterende landen OPEC aangevuld met Rusland en zijn bondgenoten, om de productie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. In april voegden een aantal OPEC-landen daar nog onverwacht een aanvullende verlaging met 1,6 miljoen vaten aan toe. Daarvan zegde Saoedi-Arabië 500.000 vaten toe tot eind dit jaar.

De olieprijs is sterk gedaald sinds de productieverlaging in oktober, door zorgen over de economische groei en de bijkomende vraag naar energie. Brent-olie werd meer dan 20 procent goedkoper. De prijsstijging na de productieverlaging in april is inmiddels weer verdampt.

Analisten verwachten echter al tekorten op de wereldwijde oliemarkt in de tweede helft van het jaar. De extra productieverlaging door Saoedi-Arabië zal "beperkte opwaartse prijsdruk" veroorzaken in de komende weken, zei Jorge Leon van Rystad Energy. De langetermijnontwikkeling van de olieprijs hangt volgens hem af van economisch sentiment en een mogelijke verlenging van de vrijwillige Saoedische productieverlaging. Die mogelijkheid zal de neerwaartse prijsdruk voor de rest van het jaar wel beperken.

De groep stelde de start van de formele besprekingen met meer dan zes uur uit vanwege discussies tussen de leden over het basisniveau van de productie, op basis waarvan de productieverlagingen en quota's worden berekend, zeiden bronnen van Reuters.

Twee afzonderlijke OPEC+ bronnen zeiden tegen het persbureau dat de groep het waarschijnlijk eens zou worden over een verlenging van het beleid voor 2023 en extra verlagingen in 2024, maar dat er geen steun was voor een nieuwe gezamenlijke productieverlaging van maximaal 1 miljoen vaten per dag. De 23 leden tellende groep is goed voor meer dan de helft van de wereldwijde olieproductie.

