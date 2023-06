OPEC+ bespreekt zondag verdere verlaging olieproductie - media Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) OPEC en haar bondgenoten bespreken zondag een verdere verlaging van de olieproductie, mogelijk met 1 miljoen vaten per dag. Dit meldde persbureau Reuters zaterdag op basis van ingewijden. OPEC+ komt zondag bijeen in Wenen. De vergadering start om 14.00 uur. Daarvoor komen de OPEC-ministers al samen. Volgens Reuters kunnen de verlagingen oplopen tot 1 miljoen vaten per dag, boven op de bestaande verlagingen van 2 miljoen vaten per dag die in oktober vorig jaar werden aangekondigd en de productieverlaging die in april bekend werd. Die is momenteel 1,1 miljoen vaten per dag, maar gaat in juli omhoog naar 1,6 miljoen vaten per dag. Als er zondag inderdaad een verdere productieverlaging wordt afgesproken, dan komt het totale volume van de verlagingen uit op zo'n 4,6 miljoen vaten per dag, wat goed is voor ongeveer 4,5 procent van de wereldwijde vraag. Eerder zeiden twee OPEC+ bronnen nog tegen Reuters dat ze niet verwachtten dat de groep het eens zou worden over verdere verlagingen. Bron: ABM Financial News

