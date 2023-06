Wall Street sluit flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 won 1,5 procent op 4.282,37 punten, de Dow Jones index steeg 2,1 procent op 33.762,76 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 13.240,77 punten.

Bron: ABM Financial News

De markt haalde steun uit de goedkeuring van de Amerikaanse Senaat voor het wetsvoorstel om het schuldenplafond te verhogen, nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dit een dag eerder al deed. Het wetsvoorstel gaat nu naar president Joe Biden, die de wet slechts één werkdag voor maandag 5 juni kan ondertekenen, de datum waarop minister van financiën Janet Yellen zei dat de VS niet langer genoeg geld zou hebben om alle rekeningen te kunnen betalen.Verder was er aandacht voor het Amerikaans banenrapport. Uit dit rapport bleek dat de werkgelegenheid in de VS in mei is toegenomen met 339.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van slechts 190.000 banen. Voor april werd de banengroei aangepast van 253.000 naar 294.000 en voor maart van 165.000 naar 217.000."Deze stijging past wel in het beeld", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdagmiddag tegen ABM Financial News. "De markten verwachten een afkoeling, maar die komt er maar niet", en daardoor is het cijfer steeds beter dan vooraf gedacht.De werkloosheid kwam uit op 3,7 procent, tegen 3,4 procent in april en een raming van 3,5 procent. De loongroei bedroeg op jaarbasis 4,3 procent. Hier werd 4,4 procent verwacht.Marey denkt dat de Federal Reserve later deze maand een pauze aankondigt en de rente niet nogmaals verhoogt. Dat verwacht een meerderheid van de markt momenteel ook. Een renteverhoging in juli is wel mogelijk, indien de oude renteverhogingen nog te weinig effect sorteren, aldus de analist van Rabobank.De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0709. Olie werd vrijdag ruim 2 procent duurder, in aanloop naar de bijeenkomst van OPEC+ dit weekend.Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op berichten dat China kijkt naar nieuwe steunmaatregelen voor zijn vastgoedmarkt. Dit zou positief kunnen zijn voor de Chinese economie en dus ook de vraag naar olie.Dit in combinatie met het sterke banenrapport uit de VS gaf de oliemarkt vrijdag een impuls en dus is "een verrassende aankondiging van een productieverlaging [door OPEC+] nu minder waarschijnlijk", aldus Hewson.Persbureau Bloomberg meldde vrijdag dat Amazon in gesprek is met Amerikaanse telecombedrijven over het aanbieden van een goedkope of mogelijk gratis landelijke mobiele telefoondienst voor Prime-abonnees. Amazon onderhandelt met T-Mobile US, Verizon en Dish Network over de laagst mogelijke prijzen, waarbij het bedrijf mobiele abonnementen wil aanbieden voor 10 dollar per maand of mogelijk zelfs geheel gratis, zo vertelden bronnen aan Bloomberg. Amazon ontkende de berichten.T-Mobile US daalde evenwel circa 5,5 procent en Verizon 3 procent. Amazon steeg rond een procent en Dish zelfs 16 procent.DuPont, Chemours en Corteva hebben een schikking getroffen met waterbedrijven in de VS over zogenaamde PFAS-chemicaliën die zijn aangetroffen in grondwater. De drie bedrijven zullen ongeveer 1,2 miljard dollar bijdragen aan een schikkingsfonds. Persbureau Bloomberg meldde dat 3M gesprekken voert over een soortgelijke schikking. Dat bedrag kan echter oplopen tot 10 miljard dollar. Het aandeel DuPont steeg vrijdag ruim 7 procent, 3M bijna 9 procent, Corteva bijna 4 procent en Chemours zelfs 24 procent.Lululemon Athletica sloot ruim 11 procent hoger, nadat het bedrijf sterke resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde, dankzij een robuuste vraag. Lululemon verhoogde ook de outlook voor het hele boekjaar.Broadcom steeg bijna 3 procent, hoewel de chipgigant de winstverwachtingen overtrof en ook een beter dan verwachte outlook voor het lopende kwartaal presenteerde.Het aandeel Dell Technologies sloot 4 procent hoger, na een onverwacht sterke winst in het afgelopen kwartaal. De afgegeven outlook door Dell werd aanvankelijk wisselend ontvangen.MongoDB steeg 28 procent, nadat het databasesoftwarebedrijf beter dan verwachte resultaten rapporteerde.