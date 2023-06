Olieprijs verder omhoog in aanloop naar vergadering OPEC+ Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 71,74 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis daalde de olieprijs ruim een procent. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op berichten dat China kijkt naar nieuwe steunmaatregelen voor zijn vastgoedmarkt. Dit zou positief kunnen zijn voor de Chinese economie en dus ook de vraag naar olie. Dit in combinatie met het sterke banenrapport uit de VS gaf de oliemarkt vrijdag een impuls en dus is "een verrassende aankondiging van een productieverlaging nu minder waarschijnlijk", aldus Hewson.



OPEC+ komt zondag bijeen in Wenen. Econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken houdt rekening met een productieverlaging, zei hij donderdag voor de camera van ABM Financial News. Om serieus impact te hebben, vindt Van Cleef dat OPEC+ wel met een stevige verlaging moet komen. "Aan de andere kant zie je ook dat de vraag naar verwachting in het derde kwartaal weer wat gaat aantrekken, dus dan zou een productieverlaging misschien niet gerechtvaardigd zijn", zei de econoom. "Ook zie je dat de impact van de vorige verlaging nog niet helemaal door de markt is geabsorbeerd, dus in die zin zou het misschien wat te vroeg zijn." Bron: ABM Financial News

