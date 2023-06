Aandeel DuPont omhoog na PFAS-schikking Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van DuPont en 3M zitten vrijdag in de lift na de aankondiging van een schikking in een aantal rechtszaken over zogenaamde PFAS-chemicaliën die zijn aangetroffen in grondwater in de Verenigde Staten. Vrijdag kondigden DuPont, Chemours en Corteva een schikking aan met waterbedrijven in een groot deel van de VS. De drie bedrijven zullen ongeveer 1,2 miljard dollar bijdragen aan een schikkingsfonds. Dat geld kan worden gebruikt om PFAS te monitoren en op te ruimen.



Persbureau Bloomberg meldde vrijdag dat 3M gesprekken voert over een soortgelijke schikking. Dat bedrag kan echter oplopen tot 10 miljard dollar.



Het aandeel DuPont stijgt vrijdag 6,7 procent, 3M zo'n 8,5 procent, Corteva bijna 4 procent en Chemours zelfs 22 procent. Bron: ABM Financial News

