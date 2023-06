Damrak opgelucht na deal schuldenplafond VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gedaald, maar wist richting het weekend wel een deel van de verliezen weg te werken die midweeks ontstonden. Met een slot van 764,92 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis uiteindelijk 0,4 procent. Vorige week steeg de index licht, toen naar 767,86 punten.

"In een periode waarin de economische groei en inflatie afnemen, doen groeiaandelen het beter dan waardeaandelen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. En groeiaandelen zijn bijvoorbeeld op de beurs van Amsterdam beter vertegenwoordigd dan in Brussel.

Veel aandacht ging afgelopen week ook uit naar het akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Daarmee is een wanbetaling op de Amerikaanse staatsschuld ternauwernood voorkomen, volgens marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. En dat is volgens de analist zowel een opsteker voor de Amerikaanse economie als voor president Biden.

Op macro-economisch vlak keken beleggers naar Europese inflatiecijfers. De inflatie in de eurozone koelde af van 7,0 tot 6,1 procent. De kerninflatie daalde van 5,6 naar 5,3 procent.

Toch verwacht econoom Carsten Brzeski van ING dat de Europese Centrale Bank nog niet klaar is met het verhogen van de rente. "Zoals we de afgelopen 12 maanden hebben geleerd, lijkt de ECB liever te ver te gaan met het verhogen van de rente dan voortijdig te stoppen."

Volgens de econoom riskeert de ECB zo wel een recessie. Uit inkoopdata bleek afgelopen week dat de industrie in de eurozone is gekrompen. Dat gold ook voor de Amerikaanse industrie. In China meldden officiële overheidsdata eveneens een krimp.

Economen van Nomura verwachten dat de ECB de rente nog twee keer verhoogt: in juni en juli.

Amerikaanse arbeidsmarkt blijft robuust

Ook het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid trok afgelopen week de aandacht. De werkgelegenheid groeide met 339.000 banen, waar 190.000 was voorzien. De werkloosheid steeg echter van 3,4 naar 3,6 en de loongroei kwam iets onder de verwachting uit, op 4,3 procent op jaarbasis.



"Deze stijging past wel in het beeld", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdagmiddag tegen ABM Financial News.

"De markten verwachten een afkoeling, maar die komt er maar niet", en daardoor is het cijfer steeds beter dan vooraf gedacht.

Marey denkt dat de Federal Reserve later deze maand een pauze aankondigt en de rente niet nogmaals verhoogt.

"Powell had de rem er al wel op gezet", aldus Marey. Hij wil volgens de analist eerst zien in hoeverre alle renteverhogingen nu leiden tot meer voorzichtigheid onder banken bij het verstrekken van krediet.

Volgens Marey zal Powell de haviken willen overtuigen door te zeggen dat de Fed in juni pauzeert, en als de effecten van de laatste renteverhogingen te mager blijken, dat de rente dan in juli weer omhoog kan.

Zo'n 63 procent van de markt verwacht na het verschijnen van de banencijfers dat de Fed in juni een pauze inlast.

Vorige week werd bekend dat de PCE-inflatie in de VS in april is opgelopen, waardoor de kans op nog een renteverhoging door de Fed weer toenam tot ruim 60 procent. Tot aan het verschijnen van die tegenvallende inflatiedata ging een meerderheid van de markt uit van een pauze in juni. Inmiddels is dit dus opnieuw de verwachting.

Het Beige Book toonde in april en mei weinig verandering in de economische activiteit, terwijl het aantal openstaande vacatures in april onverwacht toenam.

"Dit wijst op een aanhoudend sterke arbeidsmarkt en dus een sterke positie voor consumenten. Het is een belangrijke aanjager van de groei van de Amerikaanse economie. Een recessie lijkt nog niet aanstaande, wat we ook terugzien in de verhoging van de winstverwachtingen voor beursgenoteerde bedrijven door analisten", aldus Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0750. WTI-olie kostte circa 72 dollar en werd daarmee op weekbasis ruim een procent goedkoper in aanloop naar de bijeenkomst van OPEC+ op zondag. De markt sluit niet uit dat het kartel en zijn bondgenoten een verdere productieverlaging zullen aankondigen.

Stijgers en dalers

In de AEX deed koploper RELX goede zaken, met een plus van 4,5 procent op weekbasis. Sectorgenoot Wolters Kluwer steeg ruim 4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van Exane BNP voor Wolters Kluwer, dat een koersdoel hanteert van 125 euro.

DSM Firmenich was afgelopen week hekkensluiter met een verlies van ruim 6,5 procent. Financials stonden ook onder druk en halfgeleideraandelen als Besi, ASMI en ASML namen gas terug, na de koersexplosie een week eerder toen Nvidia met een kwartaalupdate kwam die de markt totaal verraste.

In de AMX noteerde Allfunds op weekbasis ruim 4 procent in het groen. Hier wees Vaan der Pol op een koopadvies van ABN AMRO Oddo voor het aandeel.

AMG ging aan kop, met een plus van 4,5 procent en bleef daarmee net Eurocommercial voor. Just Eat Takeaway belandde met een verlies van circa 9,5 procent op weekbasis onderaan in de Midcap.

Smallcap Ebusco won afgelopen week 3,5 procent. Ebusco heeft met de levering van batterijen voor een binnenvaartuig op waterstof de eerste stap gezet in de scheepvaart. Avantium ging aan kop met een plus van dik 10 procent. Fastned leverde bijna 7 procent in op weekbasis.

Azerion daalde ruim 2 procent na cijfers. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal meer omzet en zag de winstgevendheid aantrekken. Ook herhaalde Azerion de outlook en ziet het significant meer ruimte om kosten te besparen.

Berenberg verlaagde het advies voor Majorel van Kopen naar Houden. Het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 34,00 euro naar 30,00 euro, in lijn met het overnamebod van Teleperfomance. Het aandeel Majorel sloot vrijdag op 28,70 euro en verloor daarmee op weekbasis licht terrein.

Het lokaal genoteerde MotorK steeg bijna een procent op weekbasis. MotorK haalde 3 miljoen euro op met de plaatsing van ruim 1,3 miljoen aandelen bij aandeelhouder Lucerne.