Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger het weekend ingegaan. De Stoxx Europe 600 index won 1,5 procent tot 462,15 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,3 procent op 16.051,23 punten. De Franse CAC 40 steeg 1,9 procent bij een stand van 7.270,69 punten. De Britse FTSE sloot 1,6 procent hoger op 7.607,28 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op berichten dat China kijkt naar nieuwe steunmaatregelen voor zijn vastgoedmarkt, "die een impuls gaven aan grondstoffenaandelen."

Verder trokken markten wereldwijd zich vrijdag op aan de goedkeuring van de Amerikaanse Senaat voor het wetsvoorstel om het schuldenplafond te verhogen, nadat het Huis van Afgevaardigden dit eerder al deed. Vermoedelijk bekrachtigt president Joe Biden spoedig de wet.

Daarnaast is er een toenemende hoop dat de Federal Reserve in juni een pas op de plaats zal maken en de rente niet nog verder zal verhogen. Beleggers schatten de kans op een renteverhoging in juni rond 25 procent, tegen circa 50 procent een week eerder.

Het vanmiddag verschenen banenrapport uit de VS bracht daar geen verandering in, hoewel de banengroei sterker was dan verwacht.

"We bevinden ons momenteel in een goede positie", zei strateeg Art Hogan van B. Riley Wealth. Volgens hem zijn de macrocijfers sterk genoeg om de vrees weg te nemen dat de economie in een recessie wegzakt, maar niet zo sterk dat ze de Fed dwingen om opnieuw een renteverhoging door te voeren.

Op macro-economisch vlak werd in Europa bekend dat de Franse industriële productie in april op maandbasis is gestegen met 0,8 procent. Dat was meer dan de 0,4 procent waarop de markt rekende.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0769. WTI-olie kostte 71,55 dollar en was daarmee 2 procent duurder dan donderdag.

Bedrijfsnieuws

In Parijs steeg vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield bijna 5,5 procent. Renault won 5 procent en ArcelorMittal circa 4,5 procent. Orange was een van de weinige verliezers en daalde meer dan een procent.

In de DAX verloor Deutsche Telekom meer dan 9 procent terrein en in Amsterdam daalde KPN circa anderhalf procent. Persbureau Bloomberg berichtte dat Amazon gesprekken voert met Amerikaanse telecombedrijven voor een goedkope of mogelijk gratis telefoondienst voor Prime-abonnees. Deutsche Telekom heeft een meerderheidsbelang in T-Mobile US.

In Frankfurt steeg koploper Covestro ruim 6 procent en BASF meer dan 4 procent. Adidas won bijna 6 procent en vastgoedbedrijf Vonovia ruim 5 procent.

In Amsterdam won Prosus ruim 4,5 procent, dankzij de koerswinst van Tencent in Hongkong.

In Londen deden grondstoffenaandelen goede zaken. Rio Tinto, Glencore en BHP wonnen gemiddeld zo'n 4 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot bijna 2 procent in het groen.