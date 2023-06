Video: financials niet meer zo aantrekkelijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van financiële waarden zijn nog aantrekkelijk, maar wel minder dan aan het begin van dit jaar. Dit zegt investment manager Simon Wiersma van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News. ING Investment Office verlaagde daarom de weging van Overwogen naar Neutraal. Fundamenteel ziet het er voor de banken nog altijd goed uit, maar er zijn ook signalen van tegenwind. Zo zullen de rentemarges wat afnemen voor de banken, denkt Wiersma. Ook was er de bankencrisis in de VS. En dat heeft gevolgen, aldus de investment manager. "Tel daarbij op dat we langzaam toch wel richting een periode gaan waarin de economische groei afneemt, het aantal defaults zeer waarschijnlijk gaat toenemen en dat maakt ons wat minder positief voor de sector", lichtte Wiersma voor de camera toe, "ondanks de hele lage waarderingen op dit moment". Klik hier voor: financials niet meer zo aantrekkelijk Bron: ABM Financial News

