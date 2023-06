Mooie winst AEX

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is vrijdag met winst gesloten, na een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport en goedkeuring door de Senaat voor een verhoging van het schuldenplafond.

De AEX index steeg 1,1 procent tot 764,92 punten, terwijl de AMX een winst van 2,1 procent liet optekenen.

Het Damrak trok zich vrijdag in eerste instantie met name op aan de goedkeuring van de Amerikaanse Senaat voor het wetsvoorstel om het schuldenplafond te verhogen en de toenemende hoop dat de Fed tijdens zijn volgende beleidsvergadering in juni een pas op de plaats zal maken en de rente niet opnieuw zal verhogen.

Vervolgens ging de aandacht uit naar het Amerikaans banenrapport. Uit het rapport bleek dat de werkgelegenheid in de VS in mei is gestegen met 339.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 190.000 banen. Voor april werd de banengroei aangepast van 253.000 naar 294.000 en voor maart van 165.000 naar 217.000.

"Deze stijging past wel in het beeld", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdagmiddag tegen ABM Financial News. "De markten verwachten een afkoeling, maar die komt er maar niet", zei hij.

Marey denkt dat de Federal Reserve later deze maand een pauze aankondigt en de rente niet nogmaals verhoogt. "Powell had de rem er al wel op gezet", aldus Marey. Hij wil volgens de analist eerst zien in hoeverre alle renteverhogingen nu leiden tot meer voorzichtigheid onder banken bij het verstrekken van krediet.

Ook ING zei dat het het meest waarschijnlijke scenario nog altijd is dat de Fed de rente in juni niet zal verhogen, maar de inflatiecijfers van 13 juni kunnen de balans nog doen doorslaan, zei de bank.

De euro/dollar noteerde op 1,0727. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0762 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,3 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een winst van 4,8 procent, na een koerssprong in Hongkong vanochtend van Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is.

ArcelorMittal steeg 4,7 procent, Aegon won 3,7 procent en NN noteerde 3,2 procent hoger.

ASR Nederland noteerde 1,0 procent lager vanwege een ex-dividend notering. Ook Besi deed een stap terug en noteerde 2,1 procent lager. Sectorgenoten ASML en ASMI noteerden respectievelijk 0,7 procent en 1,2 procent lager. Een enquête van analist Corné van Zeijl van Cardano laat zien dat beursexperts ASML voor juni tippen als een kansrijk aandeel, maar dat het tegenovergestelde geldt voor Besi. Zij denken dat de huidige 'AI boom' voor dit aandeel overdreven is, aldus Van Zeijl.

Klik hier voor: Besi flopper en ASML topper voor juni

In de AMX ging Signify aan kop met een winst van 4,4 procent, terwijl Basic-Fit 0,4 procent verloor.

Bij de smallcaps was Azerion de hekkensluiter met een verlies van 4,2 procent na een volatiele week en bedrijfscijfers.

Het lokaal genoteerde MotorK steeg 4,4 procent. MotorK haalde 3 miljoen euro op met de plaatsing van ruim 1,3 miljoen aandelen bij aandeelhouder Lucerne.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent hoger op 4.278,99 punten. De Dow Jones index steeg 1,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het groen.