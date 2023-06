Aandeel Deutsche Telekom keldert door plannen Amazon - media

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van telecombedrijf Deutsche Telekom staan vrijdag flink onder druk, nadat persbureau Bloomberg meldde dat Amazon in gesprek is met Amerikaanse telecombedrijven over het aanbieden van een goedkope of mogelijk gratis landelijke mobiele telefoondienst voor Prime-abonnees.

Amazon onderhandelt met T-Mobile US, Verizon en Dish Network over de laagst mogelijke prijzen, waarbij het bedrijf mobiele abonnementen wil aanbieden voor 10 dollar per maand of mogelijk zelfs geheel gratis, zo vertelden bronnen aan Bloomberg.

Deutsche Telekom heeft een meerderheidsbelang in T-Mobile US.

Deutsche Telekom daalt 8,7 procent in Frankfurt, Orange en KPN rond de anderhalf procent in Parijs en Amsterdam. In de VS verliest T-Mobile US bijna 9 procent en Verizon 5 procent. Amazon stijgt 2 procent en Dish zelfs 22 procent.