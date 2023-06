Jaarvergadering keurt plannen New Amsterdam Invest goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van New Amsterdam Invest heeft de voorgestelde bedrijfscombinatie met Somerset Park goedgekeurd. Dit meldde de special purpose acquisition company na afloop van de vergadering. De combinatie zal met onmiddellijke ingang van kracht zijn. "De volle steun van onze aandeelhouders biedt een unieke start voor onze bedrijfscombinatie", zei CEO Aren van Dam vrijdag. New Amsterdam Invest maakte via een SPAC in juli 2021 de stap naar de Amsterdamse beurs met als doel te investeren in commercieel vastgoed. In totaal zal New Amsterdam Invest ongeveer 48 miljoen euro steken in de nieuwe bedrijfscombinatie, aangevuld met circa 22 miljoen euro aan schuldfinanciering. De nieuwe combinatie zal als NAI aan Euronext Amsterdam genoteerd blijven staan. Bron: ABM Financial News

