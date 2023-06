Envipco Holding op strafbankje beurs Oslo Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Oslo Børs heeft Envipco Holding per direct op het strafbankje geplaatst. Dit bleek vrijdagmiddag uit een persbericht. Envipco Holding voldeed niet aan de regels, volgens het beursbedrijf. Regel 3.12.2 werd niet nagekomen. Deze regel vereist dat een bedrijf het jaarrapport zo spoedig mogelijk na het einde van het boekjaar publiek beschikbaar maakt, met als uiterste deadline 5 maanden. Ook dient het rapport direct na goedkeuring door de board beschikbaar te zijn voor het publiek. Bron: ABM Financial News

