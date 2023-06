Futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,5 procent in het groen. Ook de Nasdaq lijkt een half procent hoger te gaan openen. De markt haalt vrijdag steun uit de goedkeuring van de Amerikaanse Senaat voor het wetsvoorstel om het schuldenplafond te verhogen, nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dit een dag eerder al deed. Het wetsvoorstel gaat nu naar president Joe Biden, die de wet slechts één werkdag voor maandag 5 juni kan ondertekenen, de datum waarop minister van financiën Janet Yellen zei dat de VS niet langer genoeg geld zou hebben om alle rekeningen te kunnen betalen. Vervolgens kijken beleggers nu uit naar het Amerikaans banenrapport, dat voorbeurs verschijnt. De markt rekent op een banengroei van 190.000, een werkloosheid van 3,5 procent en een loongroei van 4,4 procent. De futures krijgen vrijdag een extra boost door het optimisme dat de Fed de rente tijdens zijn bijeenkomst in juni mogelijk ongewijzigd zal laten. "De markten hebben de afgelopen 24 uur hun evenwicht hersteld", zei marktanalist Henry Allen van Deutsche Bank. "Dit is het gevolg van verschillende factoren, waaronder de goedkeuring voor de verhoging van het schuldenplafond, het vooruitzicht dat de Fed eindelijk zijn renteverhogingen zou kunnen onderbreken, in combinatie met tekenen dat de infaltie nog steeds aan het dalen is", voegde hij toe. De euro/dollar noteerde op 1,0770. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0689 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0762 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,5 procent hoger. Bedrijfsnieuws Lululemon Athletica noteerde voorbeurs circa 15 procent hoger, nadat het bedrijf sterke resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde, dankzij een robuuste vraag. Lululemon verhoogde ook de outlook voor het hele boekjaar. Broadcom daalde voorbeurs 1,7 procent, hoewel de chipgigant de winstverwachtingen overtrof en ook een beter dan verwachte outlook voor het lopende kwartaal presenteerde. Het aandeel Dell Technologies noteerde voorbeurs 3,5 procent lager, ondanks de onverwacht sterke winst in het afgelopen kwartaal. De afgegeven outlook door Dell werd evenwel wisselend ontvangen. MongoDB steeg voorbeurs bijna 27 procent, nadat het databasesoftwarebedrijf beter dan verwachte resultaten rapporteerde. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,0 procent hoger op 4.221,02 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het groen op 33.061,57 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 13.100,98 punten. Bron: ABM Financial News

