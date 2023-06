Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,0 procent tot 459,60 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,0 procent op 16.010,72 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,2 procent op 7.223,56 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,9 procent hoger op 7.558,98 punten.

Markten wereldwijd trokken zich vrijdag op aan de goedkeuring van de Amerikaanse Senaat voor het wetsvoorstel om het schuldenplafond te verhogen, nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dit een dag eerder al deed. Vermoedelijk bekrachtigt president Joe Biden spoedig de wet.

Het zwaartepunt van de handelsdag ligt vrijdag echter vooral bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. Voor vanmiddag wordt gerekend op een banengroei van 190.000, een werkloosheid van 3,5 procent en een loongroei van 4,4 procent.

Daarnaast is er een toenemende hoop dat de Federal Reserve in juni een pas op de plaats zal maken en de rente niet nog verder zal verhogen. Beleggers schatten de kans op een renteverhoging in juni op minder dan 30 procent, tegen circa 50 procent een week eerder.

"We bevinden ons momenteel in een goede positie", zei strateeg Art Hogan van B. Riley Wealth. Volgens hem zijn de macrocijfers sterk genoeg om de vrees weg te nemen dat de economie in een recessie wegzakt, maar niet zo sterk dat ze de Fed dwingen om opnieuw een renteverhoging door te voeren.

Op macro-economisch vlak werd in Europa bekend dat de Franse industriële productie in april op maandbasis is gestegen met 0,8 procent. Dat was meer dan de 0,4 procent waarop de markt rekende.

De euro/dollar noteerde op 1,0769. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0689 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0762 op de borden.

De olieprijs noteerde vrijdag tot 1,4 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

In Parijs steeg vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield 3,8 procent. ArcelorMittal won 4,9 procent, terwijl Legrand met een verlies van 1,9 procent onderaan bungelde.

In Frankfurt ging vastgoed ook aan de leiding en won Vonovia 5,0 procent. Adidas steeg 4,2 procent en BASF noteerde 2,9 procent hoger. E.ON was met een verlies van 0,5 procent de sterkste daler.

In Amstedam won Prosus 3,9 procent, dankzij de koerswinst van Tencent in Hongkong.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,5 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,0 procent hoger op 4.221,02 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het groen op 33.061,57 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 13.100,98 punten.