Video: dieptepunt recessie nog niet in zicht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De recessie waar iedereen het alsmaar over heeft, die is er inmiddels wel degelijk en het zal nog een stuk erger worden. Dit zei Chief Investment Strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland voor de camera van ABM Financial News. Daalder verwijst daarbij met name naar de twee kwartalen van negatieve groei voor de Duitse economie. Wellicht op het eerste gezicht niet iets om echt wakker van te liggen, maar het feit dat vooral de Duitse consument het laat afweten in combinatie met steeds meer rapporten die erop wijzen dat de Duitse economie het moeilijk heeft, "is niet iets wat je zo maar naast je neer moet leggen", aldus Daalder. Ook het feit dat het Verenigd Koninrkijk er heel zwak voor staat, draagt eraan bij dat de strateeg zich zorgen maakt over de rest van Europa. Klik hier voor: dieptepunt recessie nog niet in zicht Bron: ABM Financial News

