Beursupdate: AEX trekt goede maandstart door aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX stijgt vrijdagochtend 0,5 procent naar 760,14 punten en trekt hiermee de goede maandstart van gisteren door. "Blijkbaar vonden Europese beleggers het op de eerste dag van juni een goed idee om weer aandelen (terug) te kopen, na de koersdalingen in mei. Zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond zijn helemaal verdwenen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. En na een "zeer teleurstellende" maand mei, doken beleggers vanmorgen massaal op Chinese techaandelen. "Nadat de Hongkongse Hang Seng-index 'oversold' was geraakt, schoot deze vanmorgen met bijna 4 procent omhoog. De stemming in China lijkt als een blad aan een boom te zijn gedraaid." De goede stemming is dus mede te danken aan de witte rook uit de VS. Vannacht stemde namelijk ook een ruime meerderheid van de Amerikaanse Senaat in met het wetsvoorstel. Hierdoor kan president Joe Biden de wet ondertekenen en een scenario voorkomen waarin Amerika niet aan al zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Verder zal vanmiddag de aandacht vooral opgeëist worden door de banencijfers in de VS. Voor vanmiddag wordt gerekend op een banengroei van 190.000, een werkloosheid van 3,5 procent en een loongroei van 4,4 procent. De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0762 en olie werd iets duurder in aanloop naar de OPEC+ vergadering van dit weekend. Energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken denkt dat de kans groot is dat het kartel dit weekend besluit om de olieproductie te verlagen. Klik hier voor: OPEC+ gaat olieproductie vermoedelijk verlagen Stijgers en dalers In de AEX wordt de lijst aangevoerd door Prosus met een koersstijging van meer dan 4 procent na een koersspong in Hongkong vanochtend van Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Staalconcern ArcelorMittal won daarnaast 2,6 procent en Aegon werd 1,7 procent duurder. ASR Nederland noteerde ruim 2 procent lager vanwege een ex-dividend notering. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel. Ook Besi doet een kleine stap terug en noteert 1,9 procent lager. Ook sectorgenoten ASML en ASMI noteerden licht in het rood. In de AMX gaat Just Eat Takeaway aan kop en wint 4,2 procent, gevolgd door Signify met een winst van 3,8 procent. Flow Traders en Fagron dalen licht en verliezen beide ongeveer een half procent. Bij de smallcaps gaan Avantium en NSI aan de leiding met koerswinsten van ruim 3 procent. Azerion is de hekkensluiter met een verlies van 2,3 procent na een volatiele week en bedrijfscijfers. Berenberg verlaagde het advies voor Majorel van Kopen naar Houden. Het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 34,00 euro naar 30,00 euro, in lijn met het overnamebod van Teleperfomance. Het aandeel Majorel noteert vrijdag op 28,80 euro. Het lokaal genoteerde MotorK wordt 3,9 procent duurder. MotorK haalde 3 miljoen euro op met de plaatsing van ruim 1,3 miljoen aandelen bij aandeelhouder Lucerne. Bron: ABM Financial News

