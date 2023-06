Beursblik: ING verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor Fugro verhoogd van 15,80 naar 18,50 euro, met een herhaling van het koopadvies. Volgens analist Quirijn Mulder liet het eerste kwartaal een "bemoedigende verbetering van de marges" zien en Mulder denkt dat er meer positief nieuws in het vat zit, nu kosten worden doorberekend aan klanten en er meer focus op de uitvoering is. Ook neemt het aantal projecten buiten het olie- en gassegment toe. Mulder vindt verder dat Fugro laag gewaardeerd is, doordat beleggers vooral naar de risico’s kijken en niet naar de groei. "De risico's zijn duidelijk nog niet achter de rug, maar de toekomst ook ontegenzeggelijk goed", vindt de analist, die zijn taxaties voor de komende jaren verhoogde. Het aandeel Fugro stijgt vrijdag 1,1 procent naar 13,77 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.