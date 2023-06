Berenberg rekent op sterk jaareinde voor ASR Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland gaat een sterke tweede jaarhelft tegemoet, waarbij de verzekeraar vooral zal profiteren van de overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon. Dit schreef zakenbank Berenberg vrijdag. Analist Michael Huttner ziet drie redenen waarom ASR een sterk jaareinde zal beleven. Ten eerste ligt de overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon op schema, en zal deze begin juli worden afgerond. Dit is volgens Huttner van cruciaal belang omdat het ASR in 2023 zes maanden de tijd geeft om de kasstroom van deze onderdelen te integreren, hetgeen in de cijfers tot uiting zal komen. Ten tweede liggen de integratieplannen van Aegon Nederland en ASR Nederland volgens de analist volledig op schema waardoor synergievoordelen snel gerealiseerd kunnen worden. Tot slot geeft de overname ASR extra capaciteit om een grote rol te spelen op de markt voor het afkopen van pensioenen, nu de nieuwe pensioenwet is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Op korte termijn ziet Huttner weliswaar meer potentieel in Aegon, “simpelweg omdat het zich heeft gecommitteerd aan een terugkoop van eigen aandelen voor 1,5 miljard euro”, terwijl op middellange termijn ASR boven zal komen drijven, omdat het goed in staat zal blijken de beoogde synergievoordelen ook daadwerkelijk te realiseren. Tot slot benadrukte Berenberg dat ASR op basis van de analistenconsensus handelt op een koers/winstverhouding van 7,0 voor het jaar 2024, hetgeen onder het vijfjarige historische gemiddelde van 7,3 ligt, ondanks de positieve vooruitzichten. Berenberg hanteert een koopadvies met een koersdoel van 52,20 euro voor ASR Nederland. Het aandeel sloot donderdag in Amsterdam op 40,00 euro. Bron: ABM Financial News

