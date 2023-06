MotorK haalt 3 miljoen op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MotorK heeft vrijdag voorbeurs aangekondigd dat het met succes een kapitaalverhoging van 3 miljoen euro heeft doorgevoerd. Lucerne ontvangt ruim 1,3 miljoen nieuwe aandelen MotorK, gebaseerd op de slotkoers van 1 juni van 2,29 euro per aandeel. Het bedrijf, met een notering op het Amsterdamse Damrak, maakt software, waaronder websites en programma's voor klantmanagement, voor autodealers en autoproducenten. Het vers opgehaalde kapitaal zal worden gebruikt om de externe groeistrategie van het bedrijf verder te versterken, aldus MotorK. Bron: ABM Financial News

