What's Cooking? ziet af van overname van de activiteiten van Sigma

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) What's Cooking? ziet af van de overname van de activiteiten van Sigma in België en Nederland. Dit werd vrijdagochtend aangekondigd. Wel blijft What's Cooking? uitkijken naar andere overnamekansen. Het management ontving tot op vandaag nog geen beslissing van de Belgische en Nederlandse Mededingingsautoriteiten. Daarop heeft What's Cooking? volgend op het verstrijken van de Long Stop Date op 1 juni, beslist om de overname niet door te zetten. De afronding van de overname van Imperial in België en Stegeman in Nederland was onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring door zowel de Belgische als de Nederlandse Mededingingsautoriteiten. Duidelijk was dat op de datum van de Long Stop Date de voorwaarden voor de overname niet waren vervuld. What’s Cooking? wacht daarom de vervolgstappen van de procedure niet langer af en ziet zich na ruim anderhalf jaar genoodzaakt de procedure voor beide autoriteiten te beëindigen evenals de overname zelf. Bron: ABM Financial News

