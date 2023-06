Groene opening AEX in verschiet na opluchting over schuldenplafond VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent. Donderdag kende de AEX al een voortvarende start van de nieuwe handelsmaand met een stijging van 1,0 procent naar 756,35 punten. Het Damrak haalde donderdag steun uit het nieuws dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden woensdagnacht instemde met het akkoord dat president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend sloten over een verhoging van het schuldenplafond. Vannacht stemde daarnaast ook een ruime meerderheid van de Senaat in met het wetsvoorstel, waardoor president Joe Biden de wet kan ondertekenen en een scenario waarin Amerika niet aan al zijn financiële verplichtingen kan voldoen, met grote gevolgen voor de kredietwaardigheid, zal worden voorkomen. De stemverhouding in de Senaat kwam uit op 63 voor en 36 tegen. Om het akkoord door de Senaat te loodsen was een 60-40 meerderheid nodig. Wall Street deed donderdagavond al goede zaken en techbeurs Nasdaq klom 1,3 procent. De Dow Jones index won een half procent. Ook in Azië is het sentiment vanochtend positief met als absolute uitblinker de Hang Seng index in Hongkong met een stijging van maar liefst 3,7 procent, onder aanvoering van de techgiganten Tencent en Alibaba. Arbeidsrapport en rentebesluit De focus van Amerikaanse beleggers zal zich nu richten op de Federal Reserve, waarvan de leden half juni bij elkaar komen om het beleid te bespreken, wat resulteert in een nieuw rentebesluit. Voor de bepaling van het rentebeleid zijn vooral de inflatie en de arbeidsmarkt van belang, en in dit verband zullen beleggers vanmiddag om 14:30 uur dan ook alert zijn als het banenrapport voor mei wordt gepubliceerd. Economen verbazen zich al langer over de kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt, die vooralsnog immuun lijkt voor het agressieve rentebeleid van de Fed. Donderdag werd nog bekend dat volgens loonstrookjesverwerker ADP de werkgelegenheid in de private sector in mei met 278.000 sterker dan verwacht is toegenomen. Economen rekenden op een groei van 180.000. Voor vanmiddag wordt gerekend op een banengroei van 190.000, een werkloosheid van 3,5 procent en een loongroei van 4,4 procent. Bedrijfsnieuws Berenberg verlaagde het advies voor Majorel van Kopen naar Houden. Het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 34,00 euro naar 30,00 euro, in lijn met het overnamebod van Teleperfomance. Het aandeel ASR Nederland noteert vandaag ex-dividend. Slotstanden Wall Street De S&P 500 won donderdag 1,0 procent op 4.221,02 punten, de Dow Jones index steeg 0,5 procent op 33.061,57 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 13.100,98 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.