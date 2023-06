Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel voor Majorel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Majorel verlaagd van 34,00 naar 30,00 euro, in lijn met het overnamebod van Teleperformance, en het advies van Kopen naar Houden verlaagd. Volgens een update van Teleperformance vorige week vordert het overnamebod van Teleperformance op alle aandelen Majorel goed. Aangezien de twee belangrijkste aandeelhouders van Majorel, Bertelsmann en Saham, al hebben aangegeven het overnamebod te steunen, denkt Berenberg dat de kans klein is dat nog een koper zich meldt en een alternatief bod uitbrengt. Uiterlijk in de tweede helft van juni zal een verzoek tot toetsing en goedkeuring van het biedingsbericht worden ingediend bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarnaast kijken de mededingingsautoriteiten nog naar de gevolgen van de overname. Teleperformance verwacht dat de toezichthouder in het vierde kwartaal van 2023, of uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 groen licht zal geven voor de overname van Majorel. Majorel heeft een dividendbetaling voorgesteld voor boekjaar 2022 van 0,68 euro per aandeel. Bertelsmann en Saham hebben hun goedkeuring hiervoor al gegeven. Als er dividend wordt uitgekeerd, zal dit in mindering op het overnamebod worden gebracht. Het aandeel Majorel sloot donderdag op 28,85 euro. Bron: ABM Financial News

