Ook Amerikaanse Senaat stemt in met verhoging schuldenplafond

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Senaat heeft vannacht ingestemd met een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, in navolging van het Huis van Afgevaardigden. Naast een verhoging is ook afgesproken om de federale uitgaven te verlagen. Met deze steun van de Senaat is voor nu een Amerikaans faillissement voorkomen. De uitslag van 63 stemmen voor en 36 tegen, weerspiegelde de steun van zowel de Democraten als de Republikeinen, waarbij de voorstemmers zeiden dat de noodzaak om de leenlimiet van het land te verhogen, zwaarder woog dan de bezorgdheid over uitgaven van controversiële kwesties. De wetgeving gaat nu naar president Joe Biden ter ondertekening, waarbij het ministerie van Financiën heeft gezegd dat de regering vanaf 5 juni niet voldoende middelen meer heeft om al haar rekeningen te kunnen betalen. Biden bedankte de senaatsleiders voor hun snelle werk en zei dat hij het wetsvoorstel zo snel mogelijk zal ondertekenen. "Niemand krijgt alles wat hij wil in een onderhandeling, maar vergis je niet: deze tweeledige overeenkomst is een grote overwinning voor onze economie en het Amerikaanse volk", zei hij. Zo is dan uiteindelijk het wetsvoorstel toch nog relatief soepel verlopen, na maanden van vingerwijzen. "De Democraten voelen zich erg goed vanavond", zei senaatsleider Chuck Schumer. "We hebben het land gered van een dreigende wanbetaling", erop wijzend dat veel meer Democraten dan Republikeinen voor de deal stemden. Bron: ABM Financial News

