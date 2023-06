Broadcom verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent. De resultaten van Broadcom in het tweede kwartaal werden gedreven door de vraag naar nieuwe-generatietechnologieën, aldus CEO Hock Tan. "Onze vooruitzichten voor het derde kwartaal gaan uit van een jaar-op-jaar groei, als gevolg van ons aanhoudend leiderschap op het gebied van netwerken terwijl we een weloverwogen groei naar grootschalige AI-netwerken ondersteunen." Een deel van de chips die Broadcom levert worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie, of AI. Dat blijkt recent een populaire investering. Zo bereikte Nvidia eerder deze week even een waardering van 1 biljoen dollar, nadat de chipproducent vorige week meldde een recordomzet te verwachten dankzij AI. De resultaten van Broadcom volgen op de vorige week aangekondigde deal met Apple. Broadcom heeft twee meerjarige contracten afgesloten. Apple meldde dat het gaat om een "miljardendeal". Als onderdeel van de overeenkomst zal Broadcom componenten voor 5G-radiofrequentie en verbindingen gaan leveren. Kwartaalcijfers Broadcom boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van bijna 3,5 miljard dollar, ofwel 8,15 dollar per aandeel, in vergelijking met zo'n 2,6 miljard dollar, ofwel 5,93 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis bedroeg de winst 10,32 dollar per aandeel. De omzet steeg op jaarbasis van 8,1 naar ruim 8,7 miljard dollar, waar het bedrijf zelf ook rekende op 8,7 miljard dollar. De EBITDA bedroeg 65 procent van de omzet, waar Broadcom rekende op 64,5 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een aangepaste winst van 10,12 dollar en een omzet van 8,7 miljard dollar. Outlook Voor het lopende derde kwartaal rekent Broadcom een omzet van circa 8,85 miljard dollar. De verwachte aangepaste EBITDA wordt geraamd op circa 65 procent van de verwachte omzet. Analisten rekenen op een omzet van 8,72 miljard dollar. Verder rekent Broadcom op een aanhoudend sterke vrije kasstroom in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal kwam de vrije kasstroom uit op 4,4 miljard dollar. Het aandeel Broadcom noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 3 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.