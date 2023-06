Olieprijs stijgt flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag flink gestegen, terwijl de dollar verzwakte. Bij een settlement van 70,10 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3 procent duurder. "De prijzen voor ruwe olie zijn in de aanloop naar de OPEC+ vergadering van dit weekend opgeveerd van een dieptepunt in 4 weken, met de kans dat de olieministers de markten zouden kunnen verrassen met een nieuwe productieverlaging, gezien de recente zwakte van de prijzen", stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken rekent ook op een productieverlaging, zei hij donderdag voor de camera van ABM Financial News. "Hoewel het op dit moment heel erg lastig inschatten is, raam ik de kans op een productieverlaging van OPEC+ tijdens de vergadering die dit weekend zal plaatsvinden in Wenen op zestig procent." Om serieus impact te hebben, vindt Van Cleef dat OPEC+ wel met een stevige verlaging moet komen. "Aan de andere kant zie je ook dat de vraag naar verwachting in het derde kwartaal weer wat gaat aantrekken, dus dan zou een productieverlaging misschien niet gerechtvaardigd zijn", vervolgde de econoom. "Ook zie je dat de impact van de vorige verlaging nog niet helemaal door de markt is geabsorbeerd, dus in die zin zou het misschien wat te vroeg zijn." Donderdag verschenen verder de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. In de week eindigend op 26 mei stegen die met 4,5 miljoen vaten tot 459,7 miljoen vaten, meldde de EIA. De benzinevoorraden namen af met 0,2 miljoen vaten tot 216,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 1,0 miljoen vaten tot 106,7 miljoen vaten. Verder steeg de capaciteitsbenutting van de raffinaderijen van 91,7 naar 93,1 procent. Bron: ABM Financial News

