Europese beurzen sluiten hoger

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 455,27 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,2 procent op 15.853,66 punten. De Franse CAC 40 won 0,6 procent bij een stand van 7.137,43 punten. De Britse FTSE sloot 0,6 procent hoger op 7.490,27 punten. Vannacht stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met grote meerderheid in met de verhoging van het schuldenplafond die president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend overeenkwamen. Nu is het de beurt aan de Senaat om ook groen licht te geven. Haast is daarbij volgens minister Janet Yellen geboden, omdat Washington op 5 juni niet meer aan alle betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verschuift de aandacht nu van het Amerikaanse schuldenplafond naar de bredere economische vooruitzichten en de toenemende aanwijzingen dat de inflatie sterk vertraagt. De inflatie in de eurozone koelde af van 7,0 naar 6,1 procent. De kerninflatie daalde van 5,6 naar 5,3 procent. Toch verwacht econoom Carsten Brzeski van ING dat de Europese Centrale Bank nog niet klaar is met het verhogen van de rente. "Zoals we de afgelopen 12 maanden hebben geleerd, lijkt de ECB liever te ver te gaan met het verhogen van de rente dan voortijdig te stoppen." Economen van Nomura verwachten dat de ECB de rente nog twee keer verhoogt: in juni en juli. Verder konden beleggers zich buigen over de inkoopmanagersindices in China en Europa. Terwijl de Chinese industrie in mei weer groeide, nam de krimp in Europa toe. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, waarschuwt dat de zwakte in Europa vermoedelijk nog wel enkele maanden zal aanhouden. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0743. WTI-olie werd 1,5 procent duurder. Bedrijfsnieuws Financials deden goede zaken. Commerzbank ging aan kop in de DAX, met een winst van bijna 3 procent. Ook BNP Paribas en ING wonnen circa 1 tot 1,5 procent. Remy Cointreau verraste voorbeurs met sterke winstcijfers, maar de distillateur herhaalde ook de voorzichtige outlook voor dit jaar. Het aandeel daalde 5 procent. In Parijs won Capgemini ruim 3 procent en STMicroelectronics bijna 3 procent. Van de dalers in de hoofdindex leed EssilorLuxottica met ruim een procent het grootste verlies. Ook andere luxemerken als Kering en LVMH stonden onder druk. Siemens kon in Frankfurt ruim 2 procent bijschrijven en Infineon bijna 2,5 procent, maar Zalando ging juist onderuit met zo'n 2 procent. Vonovia daalde met meer dan een procent. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent in het groen. Bron: ABM Financial News

