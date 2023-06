Wolters Kluwer uitblinker in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is donderdag met winst gesloten, en is zo goed aan de maand juni begonnen, met als koploper vandaag Wolters Kluwer.



De AEX index steeg 1,0 procent tot 756,35 punten, terwijl de AMX een winst van 0,3 procent liet optekenen.

Het Damrak haalde steun uit het nieuws dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vannacht instemde met het akkoord dat president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend sloten over een verhoging van het schuldenplafond.

Het positieve sentiment kreeg verder steun door het nieuws dat de inflatie in de eurozone in mei duidelijk is gedaald. De prijzen stegen afgelopen maand met 6,1 procent op jaarbasis. In april was dit nog 7,0 procent. De kerninflatie daalde van 5,6 naar 5,3 procent.

Volgens marktanalist Jean-Paul van Oudheusden is de inflatie echter hardnekkig en een opmaat voor een recessie. "Het laat de Europese Centrale Bank weinig keus. Bij de volgende beleidsvergadering op 15 juni zal de rente naar verwachting opnieuw met 25 basispunten worden verhoogd", aldus de analist.

"Het belangrijkste rentetarief in de eurozone komt dan met 3,5 procent akelig dicht in de buurt van het piektarief in 2008, aan de vooravond van de financiële crisis. In combinatie met minder kredietverlening door banken is dit de opmaat voor een recessie, die in slow motion op ons af komt", waarschuwde hij.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de Chinese economie in mei weer licht is gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie steeg van 49,5 in april naar 50,9 in mei. De industrie in de eurozone kromp in mei juist nog harder. Deze inkoopmanagersindex daalde van 45,8 naar 44,8, de laagste stand in 36 maanden. En ook in de VS wezen inkoopdata op krimp voor de industrie.

Vanmiddag kwam uit de VS verder het nieuws dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in mei sterker dan verwacht is toegenomen. Het aantal banen steeg in mei met 278.000, terwijl de markt rekende op een groei van 180.000 banen. Morgen volgt het officiële banenrapport.

De euro/dollar noteerde op 1,0743. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0682 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0689 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 2,7 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek donderdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 20 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Wolters Kluwer met een winst van 3,9 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group schrijft de koerswinst van Wolters Kluwer toe aan een koopaanbeveling van Exane BNP, dat een koersdoel hanteert van 125 euro.

ArcelorMittal won 2,5 procent, Prosus steeg 2,8 procent, terwijl Randstad 1,9 hoger noteerde. DSM Firmenich was met een verlies van 1,9 procent de sterkste daler.

In de AMX won AMG 2,7 procent. Signify steeg 1,9 procent. Just Eat Takeaway daalde 3,3 procent.

Bij de smallcaps ging Avantium aan de leiding met een koerswinst van 5,4 procent na een koersdoelverhoging door Berenberg. Azerion daalde 2,6 procent. Woensdag, na cijfers, won Azerion nog bijna 3 procent. Vivoryon daalde 3,0 procent.

De jaarcijfers van het lokaal genoteerde Holland Colours leverden een koersverlies op van 5,9 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.205,15 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.