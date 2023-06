Video: koersen groeiaandelen kunnen verder omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Groeiaandelen doen het dit jaar veel beter dan zogeheten waardeaandelen, terwijl vorig jaar het plaatje precies omgekeerd was. Dit concludeert investment manager Simon Wiersma van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News. In 2022 stonden de waarderingen van groeiaandelen onder druk door de stijging van de korte en de lange rente. "Dit jaar is dat andersom." En de dalende olie- en gasprijzen drukken vooral op de winsten van energiebedrijven, vulde Wiersma aan. Groeiaandelen profiteren momenteel van een iets dalende reële rente, "want dat geeft ruimte aan hogere waarderingen". Klik hier voor: koersen groeiaandelen kunnen verder omhoog Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.