Lagarde: bankencrisis kan renteverhoging uitsparen

(ABM FN-Dow Jones) De recente bankencrisis in de Verenigde Staten kan de omstandigheden in de markt voor kredietverlening langdurig verkrappen, waardoor er mogelijk minder renteverhogingen nodig zijn, dan als die crisis er niet was geweest. Dat zei voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank donderdag tijdens een toespraak in Hannover.

Om te bepalen hoe ver de rente nog moet stijgen, kijkt de Europese Centrale Bank naar de inflatieverwachting, de onderliggende inflatiedynamiek en de kracht waarmee het monetaire beleid doorwerkt op de economie.

Bij de komende vergadering op 15 juni zal de ECB een nieuwe inflatieverwachting hebben. De vorige verwachting was nog iets te hoog, met 2,1 procent in 2025. De onderliggende inflatie, zonder energie- en voedingsprijzen, heeft tot nu toe ook nog niet duidelijk gepiekt, zei Lagarde. Maar nu de energieprijzen gedaald zijn, zullen consumenten volgens Lagarde minder snel exorbitante prijsverhogingen accepteren, waardoor ook de onderliggende inflatie kan gaan dalen.

De onderliggende inflatie wordt aangejaagd door de forse loonstijgingen, zoals die met 5,1 procent in Duitsland in het eerste kwartaal. Die loonstijgingen zijn ook nodig is om het verlies van koopkracht door de hoge inflatie op te vangen. Een tijdelijke inhaalslag voor de lonen hoeft volgens Lagarde echter geen spiraal van hogere lonen en prijzen in gang te zetten, als de kosten van de energieschok uiteindelijk evenwichtig worden verdeeld tussen bedrijven en werknemers. Renteverhogingen kunnen zo'n loon-prijsspiraal, of prijs-loonspiraal, voorkomen, door de vraag te beperken.

Over de transmissie van het monetaire beleid zei Lagarde dat banken hun voorwaarden voor kredietverlening stevig hebben aangescherpt, waardoor de leningengroei verder zal moeten verkrappen. Die leningengroei is al sterk afgenomen tot 1,9 procent in april, tegen 12 procent halverwege 2022.

Daarbij komt dat de recente onrust in de bankensector, die onder andere Silicon Valley Bank en Credit Suisse de kop kostte, waarschijnlijk de omstandigheden in de bankensector verder hebben verkrapt. Als dat een blijvend effect heeft, dan zal de piekrente van de centrale bank lager moeten zijn, dan zonder die bankencrisis, betoogde Lagarde.

Lagarde gebruikte voor de rente een analogie met een vliegtuig, dat eerst snel steeg, en verder zal klimmen tot er genoeg snelheid is om door te zweven naar de eindbestemming. Het doel is een inflatie van 2 procent.