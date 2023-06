VDL Nedcar zet mes in personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VDL Nedcar wil per 1 november 2023 zijn personeelsbestand met ongeveer 1.000 medewerkers en ruim 800 uitzendkrachten terugbrengen. Dit meldde het onderdeel van VDL Groep uit Born donderdag. VDL Nedcar gaat per 1 november over op één ploegendienst. Daardoor is er bij VDL Nedcar werk voor 2.100 medewerkers, terwijl er momenteel 3.950 mensen werken. "Na de opzegging van het contract tot 2030 door BMW hebben we ontzettend hard geknokt voor de juiste aansluiting middels autoproductie. Dat is ons tot nu toe niet gelukt. Uiteindelijk is de tijd, door turbulente omstandigheden op de automarkt, te kort gebleken om de hele populatie aan het werk te houden", aldus directeur John van Soerland in een reactie. "Een verdere reductie van medewerkers rond 1 maart 2024, als de contractperiode met BMW eindigt, kan niet worden uitgesloten", waarschuwde de fabrikant. VDL Nedcar heeft de formele instemmingsaanvraag voor de éénploegendienst en de adviesaanvraag voor de afbouw van medewerkers donderdag 1 juni ingediend bij de ondernemingsraad. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.