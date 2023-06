Herstel op Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt de maand juni goed van start te gaan, na een daling in mei. De AEX stijgt donderdagochtend een procent naar 756,19 punten, waarbij bijna de gehele hoofdindex groen kleurt. "In een periode waarin de economische groei en inflatie afnemen, doen groeiaandelen het beter dan waardeaandelen", zegt investment manager Simon Wiersma van ING. Vannacht stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met grote meerderheid in met de verhoging van het schuldenplafond die president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend overeenkwamen. Nu is het de beurt aan de Senaat om ook groen licht te geven. Haast is daarbij volgens minister Janet Yellen geboden, omdat Washington op 5 juni niet meer aan alle betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. "Het ziet er naar uit dat een wanbetaling op de Amerikaanse staatsschuld ternauwernood is voorkomen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. En dat is volgens de analist zowel een opsteker voor de Amerikaanse economie als voor president Biden. "Vooralsnog heeft het goede nieuws over het Amerikaanse schuldenplafond nog niet geleid tot een sterkere dollar, maar misschien dat een lagere Europese inflatie daar wel toe kan leiden", aldus Mevissen. Verder konden beleggers zich buigen over de inkoopmanagersindices in China en Europa. Terwijl de Chinese industrie in mei weer groeide, nam de krimp in Europa toe. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, waarschuwt dat de zwakte in Europa vermoedelijk nog wel enkele maanden zal aanhouden. De Europese inflatie is in mei duidelijk gedaald, van 7,0 naar 6,1 procent. De kerninflatie daalde van 5,6 naar 5,3 procent. De euro/dollar noteerde donderdag op 1,0697 en olie werd iets goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX noteren bijna alle aandelen hoger. Uitblinker is Wolters Kluwer met een koersstijging van 3,5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group schrijft de koerswinst van Wolters Kluwer toe aan een koopaanbeveling van Exane BNP, dat een koersdoel hanteert van 125 euro. Verder wint ArcelorMittal 2,2 procent en AkzoNobel 1,8 procent. Alleen KPN en DSM Firmenich dalen, maar de verliezen zijn met 0,3 en 1,1 procent relatief bescheiden. In de AMX gaat AMG 2,4 procent hoger en wint Signify 2,1 procent. Vastgoed heeft het lastiger. CTP, WDP en Eurocommercial Properties dalen circa een procent, net als OCI en Inpost. Bij de smallcaps gaat Avantium aan de leiding met een koerswinst van 6,2 procent na een koersdoelverhoging door Berenberg. Brunel stijgt 3,3 procent terwijl Azerion 2,2 procent daalt. Woensdag, na cijfers, won Azerion nog bijna 3 procent. Bron: ABM Financial News

