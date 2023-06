Valuta: uitspraken Fed-bankiers stuit opmars dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De stijging van de dollar is donderdag gestagneerd, nadat twee beleidsmakers van de Federal Reserve lieten doorschemeren dat de centrale bank mogelijk de rente in juni ongemoeid laat en in juli weer verhoogt. De euro/dollar stond donderdag op 1,0676, een daling van 0,5 procent, na een dieptepunt op 1,064 woensdagmiddag. De uitspraken van de monetaire bankiers stopten de opmars van de dollar en weerhielden de markt van een positieve reactie op de goedkeuring van de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond door het Huis van Afgevaardigden woensdagavond. Economische cijfers zullen de komende dagen bepalen of de Fed inderdaad een renteverhoging overslaat in juni, stelde analist Chris Turner van ING donderdag. De dollar zou nog iets kunnen dalen als het banenrapport van ADP, de wekelijkse steunaanvragen en de inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie van ISM vanmiddag aan de zwakke kant uitvallen. Volgens Turner zullen de bewegingen echter beperkt blijven tot de publicatie van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid vrijdagmiddag. Voorlopige cijfers wezen donderdag op een sterker dan verwachte daling van de inflatie in de eurozone in mei, van 7,0 procent maar 6,1 procent. Er was gerekend op 6,4 procent. Een verzwakking van de inflatie werd algemeen verwacht na de dalingen in Duitsland, Frankrijk en Spanje die eerder in de week al bekend werden, stelde ING voorafgaand aan het cijfer. "We kunnen waarschijnlijk de euro/dollar vandaag tussen 1,0650 en 1,0720 zien schommelen, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport morgen" , stelde Francesco Pesole van ING. Bron: ABM Financial News

