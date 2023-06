Heineken wil Nigeriaanse dochter Distell verkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Een Zuid-Afrikaans dochterbedrijf van Heineken heeft een aanbod gedaan om het meerderheidsbelang in Distell Nigeria te verkopen aan Nigerian Breweries. Dat maakte de bierbrouwer uit Lagos donderdag bekend. Nigerian Breweries zal het voorstel bestuderen. Financiële details werden donderdag niet gedeeld. Distell Nigeria is voor 80 procent eigendom van Distell International, dat weer volledig in handen is van Heineken. Het bedrijf maakt sinds 2018 wijnen en ciders in Nigeria en importeert ook wijnen en alcoholische dranken vanuit Zuid-Afrika. Distell Nigeria heeft merken als Amarula, JC Leroux en Drostdy Haf in zijn portefeuille. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.