Ajax verlengt contract met Klaas Jan Huntelaar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt met Klaas Jan Huntelaar over de verlenging van zijn contract als technisch manager. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 juli 2023 en heeft een looptijd van vier jaar, tot en met 30 juni 2027. Het oude contract liep tot en met 30 juni 2023. Huntelaar rapporteert aan directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Hij gaat zich vooral richten op de doorstroom van jeugdspelers naar Jong Ajax en Ajax 1. Bron: ABM Financial News

