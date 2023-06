Beursblik: Aegon eindelijk weg uit Oost-Europa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft eindelijk de verkoop afgerond van de laatste Oost-Europese onderdelen aan Vienna Insurance Group, meer dan twee jaar na de overeenkomst over deze desinvestering in november 2000, en dat is positief. Dit stelde ING donderdag. Vorig jaar werd de verkoop van Hongarije en Turkije al afgerond, voor 555 miljoen en 85 miljoen euro, en Polen en Roemenië voegen daar nog eens 125 miljoen euro aan toe. ING verwacht dat ook de verkoop van de Nederlandse tak aan ASR Nederland op 1 juli van dit jaar zal worden afgerond. Dit zou een grote aandeleninkoop in gang zetten van 1,5 miljard euro. ING heeft een koopadvies en een koersdoel van 5,60 euro op Aegon. Het aandeel noteerde donderdag 0,7 procent hoger op 4,14 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.