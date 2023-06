AEX hoger geopend onder leiding van Wolters Kluwer en Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,7 procent hoger op 753,79 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Wolters Kluwer aan kop met 3,4 procent koerswinst. Prosus won daarnaast twee procent. DSM Firmenich was met een bescheiden verlies van een half procent de grootste daler. In de AMX wonnen Alfen en Aperam ruim een procent. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties verloor twee procent. In de AScX won Pharming 2,6 procent. Het biotechbedrijf verkocht een zogeheten priority review voucher, kortweg PRV, aan Novartis voor een bedrag van 21,1 miljoen dollar. Azerion, dat gisteren met cijfers kwam, verloor 4,8 procent. Bron: ABM Financial News

