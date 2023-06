Sandoz blijft in Basel na afsplitsing van Novartis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sandoz zal na de afsplitsing van Novartis in Basel blijven, waar het bedrijf een nieuw hoofdkantoor betrekt in het centrum van de stad. Dat maakte de Zwitserse fabrikant van generieke medicijnen donderdag bekend. De verhuizing zou moeten plaatsvinden halverwege 2024. De afsplitsing werd in november aangekondigd en vindt plaats door een volledige spin-off in de tweede helft van 2023. De holding Sandoz Group blijft kantoor houden in Rotkreuz, evenals de lokale Zwitserse dochter Sandoz Pharmaceuticals. Het is de bedoeling dat de holding een notering aan de Swiss SIX beurs krijgt. Bron: ABM Financial News

