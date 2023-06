Exor benoemt voorzitter Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Exor hebben alle agendapunten goedgekeurd tijdens de jaarvergadering in Amsterdam. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. Exor zal over 2022 100 miljoen euro dividend uitkeren, of 0,44 euro per aandeel. Het aandeel noteert op 2 juni ex-dividend. Verder werd John Elkann herbenoemd als uitvoerend bestuurder en Nitin Nohria werd benoemd als niet-uitvoerend bestuurder en als voorzitter. Daarnaast werden ook Sandra Dembeck en Tiberto Ruy Brandolini d'Adda als niet-uitvoerende bestuurders benoemd. Andrea Agnelli trad terug en zes andere bestuurders bleven zitten. Bron: ABM Financial News

