Remy Cointreau verrast met sterke winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Franse drankengroep Remy Cointreau, gespecialiseerd in gedistilleerde producten, heeft donderdag een meevallende stijging van de bedrijfswinst gerapporteerd. Het management handhaafde echter wel de voorzichtige vooruitzichten voor het nieuwe boekjaar 2023-2024. De bedrijfswinst steeg met 28,5 procent tot een record van 429,6 miljoen euro. Autonoom was de stijging 16,2 procent. Dit overtrof de verwachting voor een stijging met 14,4 procent volgens de consensus van 18 analisten. De marge liep op van 25,5 naar 27,7 procent. De reeds eerder gerapporteerde groepsomzet bedroeg 1,55 miljard euro, een autonome stijging van 10,1 procent. Het bedrijf verwacht op korte termijn tegenwind in de VS, onder andere vanwege de moeilijke vergelijkingsbasis en hogere reclameuitgaven. De Franse drankengroep bereidt zich op wat langere termijn echter voor op een herstel van de markt. In de eerste helft van het boekjaar 2023-2024 wordt een forse daling van de verkopen verwacht, maar een opnieuw hogere omzet in de VS zou moeten leiden tot een betere tweede jaarhelft. Per saldo rekent Remy Cointreau voor het nieuwe boekjaar op een stabiele omzetontwikkeling op autonome basis. Bron: ABM Financial News

