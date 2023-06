Van Lanschot Kempen plaatst obligatie ter waarde van half miljard euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft een obligatie geplaatst met een waarde van 500 miljoen euro. Dit maakte de private bank donderdagochtend bekend. Het een betreft een zogeheten driejarige Soft Bullet Covered Bond met een vaste coupon van 3,5 procent. Met een orderboek van 2 miljard euro zijn de obligaties volgens Van Lanschot verkocht aan een brede groep Europese institutionele beleggers. Het Van Lanschot Kempen Soft Bullet Covered Bond Programme is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving en wordt gedekt door een portefeuille van Nederlandse woninghypotheken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.