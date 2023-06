Damrak maakt zich op voor hersteldag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag bij aanvang van een nieuwe handelsmaand naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

In de maand mei lieten halfgeleider aandelen dankzij fantasie over de toepassingen van AI, kunstmatige intelligentie, geweldige koerssprongen zien, terwijl de bredere markt juist onder druk stond. De afgelopen drie handelsdagen verloor de AEX index krap 20 punten.

In de maand mei daalde de AEX ruim een procent, terwijl indexzwaargewicht ASML juist 17 procent won.

Op Wall Street was het beeld vergelijkbaar. Techbeurs Nasdaq koerste in de maand mei circa zes procent hoger, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index 3,5 procent prijs moest geven.

Woensdagavond daalden de hoofdindices op Wall Street eensgezind met ongeveer een half procent. Het sentiment stond onder meer onder druk door tegenvallende macrocijfers uit China. Uit officiële cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese industrie in mei nog harder is gekrompen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde.

Woensdagavond daalde de Amerikaanse olie-future vervolgens twee procent naar ongeveer 68 dollar per vat, doordat de zwakke economische cijfers uit China de zorgen over de vraag van één van 's werelds grootste importeurs versterkten.

Dinsdag daalde de olie-future ook al ruim vier procent.

Volgens cijfers van S&P Global van vanochtend is de Chinese industrie in mei overigens juist licht gegroeid.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde vannacht in met het akkoord dat president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend sloten over een verhoging van het schuldenplafond. Er waren 314 voor-stemmen en 117 tegen.

In ruil voor de verhoging van het schuldplafond tot 1 januari 2025, na de presidentsverkiezingen, moet er wel bezuinigd worden. Nu het Huis de deal heeft goedgekeurd, gaat deze door naar de Senaat.

Heel veel tijd is er niet meer, omdat Biden de deal uiteindelijk ook nog moet ondertekenen en minister Janet Yellen heeft aangegeven dat op 5 juni de Verenigde Staten niet langer aan alle verplichtingen kunnen voldoen.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend in het groen, met de beurs in Hongkong als uitschieter met een winst van krap een procent.

Beleggers hebben vandaag vooral oog voor de voorlopige inflatie in de eurozone, die om 11:00 uur wordt prijsgegeven, en de inkoopmanagersindices voor de industrie in mei die in de loop van de handelsdag in Europa en Amerika bekend worden gemaakt.

Bedrijfsnieuws

Pharming verkocht een zogeheten priority review voucher, kortweg PRV, aan Novartis voor een vooraf overeengekomen bedrag van 21,1 miljoen dollar.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Avantium van 4,40 naar 4,70 euro met een herhaling van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,6 procent tot 4.179,87 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 32.908,27 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 12.935,29 punten.