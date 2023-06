Update: Huis van Afgevaardigden stemt in met schuldendeal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vannacht ingestemd met het akkoord dat president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend sloten over een verhoging van het schuldenplafond. Er waren 314 voor-stemmen en 117 tegen. In ruil voor de verhoging van het schuldplafond tot 1 januari 2025, na de presidentsverkiezingen, moet er wel bezuinigd worden op de overheidsuitgaven. Nu het Huis de deal heeft goedgekeurd, gaat deze door naar de Senaat. Leiders van de Senaat hebben beloofd snel te zullen handelen. Heel veel tijd is er ook niet meer, omdat president Joe Biden de deal uiteindelijk ook nog moet ondertekenen. Minister van financiën Janet Yellen heeft aangegeven dat op 5 juni de Verenigde Staten niet langer aan alle verplichtingen kunnen voldoen en waarschuwde voor ernstige economische gevolgen en marktverstoringen als de wet niet bijtijds van kracht is. De stemming in het Huis van Afgevaardigden is de slotsom van een hard bevochten debat in de kamer, waar Republikeinen het schuldenplafond wilden gebruiken om het begrotingstekort sterk te verlagen en initiatieven van Biden terug te draaien. Uiteindelijk ging men akkoord met meer bescheiden aanpassingen van het beleid. Voorlopig laat de uitkomst zien dat de Republikeinse leider McCarthy de macht heeft om een deal met hoge inzet te sluiten met Democraten, zonder het vertrouwen van zijn achterban te verliezen. Ook verstevigt de deal de reputatie van Biden als een president die bereid is om de Republikeinen tegemoet te komen. Volgens de overeenkomst zullen enkele discretionaire overheidsuitgaven volgend jaar worden geschrapt en ook de uitgaven in 2025 worden beperkt. Maar grote delen van Bidens begroting, zoals de sociale zekerheid en de ziektekostenregeling Medicare, blijven ongemoeid. Over tien jaar beschouwd zullen de overheidstekorten nu 1,5 biljoen dollar lager uitvallen, becijferde de rekenkamer van het Amerikaanse Congres. Update: om informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.