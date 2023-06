Berenberg verhoogt koersdoel Avantium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Avantium verhoogd van 4,40 naar 4,70 euro met een herhaling van het koopadvies. Analist Andrés Castanos-Mollor van Berenberg is van mening dat er twee redenen zijn om te beleggen in aandelen Avantium, ook al blijven de kansen op een verwaterende kapitaalverhoging groot. Hij houdt rekening met een kapitaalverhoging van 40 miljoen euro in de tweede helft van 2023. Het management gaf bij de publicatie van de resultaten over 2022 volgens Castanos-Mollor duidelijk aan dat het van plan was om de financiële positie te versterken. De analist denkt dat 40 miljoen euro voldoende is om de extra investeringen te dekken en om een minimale kaspositie van circa 20 miljoen euro te garanderen. De eerste reden om in Avantium te beleggen is volgens Castanos-Mollor de progressie die Avantium heeft geboekt met de commercialisatie van de PEF-technologie. Berenberg denkt daarnaast dat de Volta-technologie van Avantium, een veelbelovende technologie voor het afvangen van koolstof, nog niet de aandacht van de markt heeft getrokken. Maar deze technologie kan de komende jaren een belangrijke aanjager van waarde zal worden. De verhoging van het koersdoel is vooral gebaseerd op de verwachting van hogere royalty's. Wel houdt Berenberg rekening met een hogere disconteringsvoet, van 11,0 in plaats van 10,5 procent, om rekening te houden met hogere rentetarieven. Bovendien waardeert Castanos-Mollor Volta Technology gewaardeerd op 36 miljoen euro, of ongeveer 0,85 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

